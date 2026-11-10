Eima, Meloni sul trattorino agricolo rosso ‘garibaldino’: “Questo è il mio”

La presidente del Consiglio ha visitato gli stand dell’Eima di BolognaFerie, la fiera internazionale di macchine per l’agricoltura, il giardinaggio e l’allevamento. Durante il tour all’interno del salone, la premier, accompagnata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, si è intrattenuta a parlare con i diversi espositori di macchinari agricoli e di giardinaggio, salendo anche su alcuni trattori.



Pubblicato il 10 Novembre 2026