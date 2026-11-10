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Eima, Meloni sul trattorino agricolo rosso ‘garibaldino’: “Questo è il mio”

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La presidente del Consiglio ha visitato gli stand dell’Eima di BolognaFerie, la fiera internazionale di macchine per l’agricoltura, il giardinaggio e l’allevamento. Durante il tour all’interno del salone, la premier, accompagnata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, si è intrattenuta a parlare con i diversi espositori di macchinari agricoli e di giardinaggio, salendo anche su alcuni trattori.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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