Eileen Higgins sindaca di Miami, è la prima democratica in 30 anni

Eileen Higgins è stata eletta sindaca di Miami con il 59% delle preferenze, prima democratica a ottenere questo incarico in circa tre decenni. E' anche la prima donna a ricoprire questa carica e la prima candidata non ispanica dagli anni '90. Un successo elettorale ottenuto sconfiggendo il candidato repubblicano sostenuto dal presidente americano Donald Trump, Emilio Gonzalez che si è fermato al 41% dei voti, e dando al suo partito democratico uno slancio in vista delle elezioni di medio termine del 2026, come sottolinea il Wall Street Journal. Anche perché, nota il giornale, sebbene i poteri del sindaco di Miami siano limitati e la competizione fosse ufficialmente apartitica, nel ballottaggio tra i due sono stati affrontati temi ampi, come l'accessibilità economica e le politiche dell'amministrazione Trump in materia di immigrazione ed economia. Ex commissaria della contea di Miami-Dade, Higgins, 61 anni, diventerà anche la prima sindaca donna di Miami. La sua campagna elettorale si è basata su un programma volto a costruire alloggi più accessibili, migliorare i trasporti e ripristinare la fiducia nelle istituzioni locali. Ma la campagna elettorale per Miami è stata rapidamente nazionalizzata da Trump e da altri repubblicani di alto profilo, come il governatore della Florida Ron DeSantis che hanno appoggiato l'ex city manager Gonzelez. Anche il Comitato Nazionale Democratico ha organizzato un'iniziativa per invogliare gli elettori a votare Higgins e personaggi come l'ex sindaco di Chicago Rahm Emanuel hanno fatto campagna elettorale con lei. La corsa si è trasformata in parte in un referendum sui partiti nazionali e su Trump e il suo programma. Higgins ha criticato le politiche di Trump sull'immigrazione, che hanno avuto effetti di vasta portata a Miami dove vive una significativa popolazione di immigrati. I democratici hanno cercato di legare Gonzalez al presidente Usa, chiedendo agli elettori di "mandare un messaggio chiaro: l'endorsement di Trump verrà respinto a Miami!". Ne è emersa l'importanza dell'area di Miami per i partiti. La contea di Miami-Dade un tempo era una roccaforte democratica, che candidati presidenziali come Barack Obama hanno vinto con ampi margini. Ma le cose sono cambiate quando DeSantis ha conquistato la contea nel 2022 e Trump ha fatto lo stesso nel 2024. I democratici sperano che ora il ​​partito recuperi terreno.

Pubblicato il 10 Dicembre 2025