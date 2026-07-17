Eidosmedia presenta AI Content OS, nuove soluzioni per gestione media e servizi finanziari

(Adnkronos) – La piattaforma Eidosmedia si arricchisce di nuove soluzioni per la gestione dei contenuti basate sull’IA e pensate per i media d’informazione e i servizi finanziari. All’evento annuale per i clienti della società è stato infatti presentato AI Content OS, un paradigma che va oltre l'approccio utilizzato finora che – ha spiegato il ceo Christian Pelanconi – "finora ha visto le persone usare l’IA per fare le stesse cose più velocemente o su scala più ampia”. Invece, ha aggiunto, "i veri vantaggi arriveranno usandola per fare cose nuove e diverse. E con AI Content OS abbiamo mostrato ai nostri clienti dei media d’informazione e dei servizi finanziari come farlo.” Il nuovo approccio – si sottolinea da Eidosmedia – ha determinato uno spostamento profondo nel focus della piattaforma: “Non stiamo più applicando strumenti di IA ai flussi di lavoro esistenti,” ha detto Pelanconi. “Stiamo creando flussi di lavoro completamente nuovi, guidati da un’IA agentica integrata in ogni fase del processo editoriale.” AI Content OS è insomma un sistema di orchestrazione governata che trasforma l’intelligenza artificiale da un promettente esperimento in un output quotidiano di livello produttivo per redazioni, uffici di ricerca e operazioni sui contenuti. La nuova piattaforma riunisce la governance, la conformità e la profondità editoriale di livello enterprise su cui i clienti di Eidosmedia già fanno affidamento, con un nuovo livello di orchestrazione dell’IA. A dare un segno visibile di questo cambiamento è ‘l’interfaccia conversazionale unificata’ utilizzata da autori ed editor per ‘chattare’ con il substrato di IA in linguaggio naturale. Questa interfaccia è ora quella principale per gli utenti in ogni fase del flusso di lavoro, dalla scoperta alla revisione fino alla pubblicazione. Per sfruttarla basteranno comandi 'naturali' come ‘Trovami le ultime notizie statunitensi sull’IPO di SpaceX’, ‘Crea un elenco puntato dalla seconda sezione’, ‘Segnala esempi di linguaggio esagerato o impreciso.’ ‘Controlla i dati numerici nella sezione finale’. L’interfaccia conversazionale mantiene saldamente l’autore al controllo del processo. In ogni fase l’assistente IA chiede conferma all’utente prima di eseguire l’azione. “Questa politica dell’uomo nel ciclo (human-in-the-loop) significa che, sebbene gran parte del ‘lavoro pesante’ sia svolto dall’IA, il contenuto rimane sotto il controllo e la responsabilità dell’autore umano,” ha dichiarato Massimo Barsotti, CMO di Eidosmedia. “Questo crea anche una traccia di controllo completa per tutte le operazioni editoriali.” La governance solida in AI Content OS si estende anche al di sotto dell’interfaccia utente, con controlli di conformità e dei contenuti integrati nell’architettura stessa della piattaforma. Barriere di sicurezza e standard incorporati nelle fondamenta della piattaforma consentono di sviluppare prodotti e flussi di lavoro in piena conformità con i quadri normativi e di qualità. La piattaforma è agnostica rispetto all’IA, consentendo l’integrazione con qualsiasi modello ospitato o locale. L’ultimo prodotto media di Eidosmedia, Neon – una piattaforma containerizzata nel cloud per la produzione end-to-end di notizie digitali – è stato pienamente integrato con i nuovi flussi di lavoro agentici, spingendo Eugenio Lauro, CIO del primo adottante Adnkronos, a commentare: “Siamo colpiti da come Eidosmedia stia tenendo il passo con gli sviluppi. L’introduzione dell’IA risulta semplice e facile da adottare.” Per i clienti del settore finanziario, la notizia importante è stata il rilascio della piattaforma estesa di Eidosmedia per la creazione e la distribuzione di ricerca sugli investimenti. “Abbiamo preso la nostra soluzione di livello enterprise e aggiunto un’intera gamma di nuove funzioni, dalla scoperta alla distribuzione,” ha dichiarato Rahul Ravikrishnan, Head of Product – Research. ”Per qualsiasi azienda che produce ricerca e la distribuisce ai propri clienti, abbiamo la piattaforma in grado di servire le esigenze dei loro professionisti.” Eidosmedia ha illustrato ai propri clienti con dimostrazioni in tempo reale le potenzialità dei nuovi ‘smartflow’ che compongono AI Content OS : i flussi di lavoro presentati hanno coperto l’intera gamma delle funzioni di creazione e distribuzione dei contenuti – dal reperimento automatizzato delle notizie e dalla generazione agentica di IA di articoli e report fino ai controlli automatizzati di qualità e conformità basati sull’IA. Le dimostrazioni hanno inoltre riguardato l’integrazione dei flussi di notizie digitali con gli ultimi sviluppi nell’automazione dell’edizione stampata. “Quello che abbiamo visto all’evento è stato un nuovo paradigma di applicazione dell’IA alla gestione dei contenuti critici,” ha detto Barsotti. “Ma non è stato un esercizio puramente teorico. Quasi tutto ciò che è stato presentato è già disponibile peri clienti e il resto sarà rilasciato nei prossimi mesi.” “L’ultimo anno ha sollevato molte domande sul ruolo dell’IA nella gestione dei contenuti,“ ha aggiunto il Cmo di Eidosmedia. “Il nostro obiettivo era fornire alcune risposte chiare – e sembra che ci siamo riusciti.“ “I clienti sono stati davvero entusiasti del ritmo dei nostri progressi nell’IA e della coerenza della soluzione.”

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Luglio 2026