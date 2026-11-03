Eicma, inaugurata l’83ª edizione

(Adnkronos) – Dieci padiglioni, 765 espositori e 2.142 brand provenienti da 52 Paesi. Si apre con questi numeri l’83ª edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote inaugurata a Fiera Milano Rho alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Con 300mila metri quadrati complessivi tra spazi espositivi e aree esterne, la manifestazione raggiunge la massima estensione da quando si svolge nel quartiere fieristico di Rho, occupando un padiglione in più rispetto al 2025.

Le prime due giornate, il 3 e il 4 novembre, sono dedicate alla stampa e agli operatori del settore, mentre l’apertura al pubblico è prevista da giovedì 5 a domenica 8 novembre.

«Dal 2021 a oggi abbiamo raddoppiato i padiglioni, da cinque a dieci. Questa crescita racconta la scelta delle imprese di continuare a investire in Eicma e nel valore dell’incontro diretto», dichiara Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma. «Le due giornate B2B sono il cuore di questa funzione: qui il lavoro delle aziende incontra una platea mondiale e si traduce in contatti commerciali, opportunità di comunicazione e accesso a nuovi mercati».



Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte, oltre a Salvini e Magri, il presidente di Eicma Pietro Meda, il presidente di Confindustria Ancma Mariano Roman, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, il presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.



«Attorno a Eicma si organizza un intero settore: le imprese preparano le novità, gli operatori attraversano il mondo per incontrarsi e gli appassionati programmano la loro visita», afferma Meda. «È un effetto che genera opportunità e lavoro anche fuori dai padiglioni, coinvolgendo Milano e la Lombardia. La nostra responsabilità è trasformare questa attenzione in valore per tutta la filiera, dai grandi costruttori alle startup».



—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Novembre 2026