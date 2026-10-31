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EICMA 2026, Hurba presenta il nuovo 150S

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(Adnkronos) –
Hurba presenta a EICMA 2026 il nuovo 150S, primo scooter elettrico progettato interamente all’interno dell’azienda italiana, dal concept alla definizione tecnica. Il modello, esposto amplia la gamma del costruttore con una proposta a ruota alta e pedana piatta, disponibile in due versioni con autonomia dichiarata fino a 260 chilometri.
 

Il design porta la firma di Aldo De Giovanni, professionista con oltre trent’anni di esperienza nel settore delle due ruote e trascorsi con Aprilia e Italjet. Lo sviluppo, diretto dal fondatore e amministratore delegato Camillo Piscitelli, risponde alla richiesta di clienti e concessionari di abbinare la praticità della pedana piatta alle ruote da 16 pollici.  

Il motore elettrico brushless eroga 6 kW di potenza nominale e 11 kW di picco. Secondo i dati comunicati dal costruttore, lo scooter raggiunge i 110 km/h e accelera da zero a 100 km/h in 7,8 secondi, con prestazioni che Hurba colloca nella fascia dei modelli termici da 150 cc. 

Hurba è dispone di due versioni, 150S e Long Range, quello che cambia è la dotazione di batterie estraibili HED, acronimo di High Energy Density. Il 150S utilizza un accumulatore da 4,18 kWh, per una percorrenza dichiarata fino a 130 km. La versione Long Range invece raddoppia la capacità a 8,36 kWh grazie a due batterie e porta l’autonomia fino a 260 km.  

La ricarica in corrente alternata raggiunge una potenza di 4,92 kW, Hurba indica 50 minuti per passare dal 30 all’80% e tre ore per una ricarica completa. 

I prezzi di listino, IVA inclusa, sono di 4.190 euro per il 150S e 5.190 euro per il Long Range. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Ottobre 2026

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