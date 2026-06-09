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Egitto, arrestato ex marito di Nessy Guerra

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(Adnkronos) – E' stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel Paese arabo con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dell'uomo. Lo indicano fonti informate. Hamouda è stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurgada per minacce e tentativo di aggressione. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Giugno 2026

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