Efficientamento energetico del Centro Visite Oasi Lago Salso

L’Ente Parco Nazionale del Gargano ha recentemente approvato un ambizioso progetto finalizzato a migliorare l’efficienza energetica del Centro Visite dell’Oasi Lago Salso, situata nel suggestivo Golfo di Manfredonia. Questo importante passo è reso possibile grazie alla concessione di finanziamenti ottenuti tramite il programma “Parchi per il Clima” del Ministero dell’Ambiente. L’Oasi Lago Salso è un prezioso ecosistema costiero, riconosciuto come Sito d’Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale, che riveste un ruolo cruciale nella conservazione della biodiversità e nel mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di riprogrammazione dell’area, mirata a promuovere il suo sviluppo sostenibile e la sua fruizione da parte del pubblico. L’Ente Parco, in collaborazione con le istituzioni locali, sta lavorando per ridefinire la gestione dell’Oasi, con l’obiettivo di creare una Riserva Naturale di Stato che garantisca una tutela efficace degli habitat naturali presenti e promuova processi di valorizzazione socio-economica compatibili con la conservazione ambientale.

La presenza rafforzata delle autorità nell’area consentirà un migliore controllo e monitoraggio delle attività illegali, come il bracconaggio e la pesca di frodo, nonché una gestione più accurata della biodiversità e dell’ecosistema circostante. Grazie a un investimento di 284mila euro, saranno realizzati interventi mirati, tra cui lavori di messa in sicurezza, isolamento termico e l’installazione di impianti fotovoltaici e di climatizzazione. Queste azioni non solo miglioreranno l’efficienza energetica del Centro Visite, ma contribuiranno anche a ridurre l’impatto ambientale complessivo dell’Oasi, promuovendo un modello di gestione sostenibile e responsabile delle risorse naturali.



Pubblicato il 9 Febbraio 2024