Edufin Index, Fancel (Generali Italia): ‘consapevolezza finanziaria è chiave per gestire il proprio

“La consapevolezza finanziaria è un vero e proprio moltiplicatore di opportunità: è l’elemento chiave per gestire il proprio futuro, sia in termini di previdenza, sia per aiutare le generazioni successive nell’ambito delle famiglie e delle imprese. Noi di Generali, e in particolare come Alleanza, da sempre impegnata su questo tema, ci siamo e continueremo a esserci”. Sono le dichiarazioni di Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo di Generali Italia, intervenendo alla presentazione della quinta edizione di Edufin Index, l’Osservatorio su consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato in collaborazione con Sda Bocconi e da quest’anno parte delle attività di Fondazione Alleanza. Il Report è stato illustrato oggi a Roma nel corso di un evento patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e riconosciuto nel calendario ufficiale del Mese dell’educazione finanziaria 2026 promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026