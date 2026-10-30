Edufin Index 2026, sottosegretario Morelli: ‘educazione finanziaria entrata nelle scuole’

“Il Governo sta facendo molto, e non solo a parole: anzitutto l’informazione e l’educazione finanziaria ormai sono entrate nelle scuole, affinché i nostri giovani sappiano almeno di cosa si sta parlando. È un percorso di medio-lungo periodo, questo è chiaro, ma, non essendo in una società comunista e avendo dei valori liberali, non vogliamo imporre nulla a nessuno”. Lo ha detto Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica, in occasione della presentazione della quinta edizione di Edufin Index, l’Osservatorio su consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato in collaborazione con Sda Bocconi e da quest’anno parte delle attività di Fondazione Alleanza. L’edizione 2026 del report è stata presentata oggi a Roma, nel corso di un evento patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e riconosciuto nel calendario ufficiale del Mese dell’educazione finanziaria 2026 promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026