Attualità

Edufin Index 2026, sottosegretario Morelli: ‘educazione finanziaria entrata nelle scuole’

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

“Il Governo sta facendo molto, e non solo a parole: anzitutto l’informazione e l’educazione finanziaria ormai sono entrate nelle scuole, affinché i nostri giovani sappiano almeno di cosa si sta parlando. È un percorso di medio-lungo periodo, questo è chiaro, ma, non essendo in una società comunista e avendo dei valori liberali, non vogliamo imporre nulla a nessuno”. Lo ha detto Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica, in occasione della presentazione della quinta edizione di Edufin Index, l’Osservatorio su consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato in collaborazione con Sda Bocconi e da quest’anno parte delle attività di Fondazione Alleanza. L’edizione 2026 del report è stata presentata oggi a Roma, nel corso di un evento patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e riconosciuto nel calendario ufficiale del Mese dell’educazione finanziaria 2026 promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.


Pubblicato il 30 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Rotocalco n° 43 del 28 ottobre 2026

4 minuti fa

Vaccini e contrasto antimicrobico resistenza, progetto Apmarr a Velletri

6 minuti fa

Buonfiglio: “Sul calcio si mantenga un confronto leale. Con la politica più risultati se non si litiga”

10 minuti fa

Edufin Index, Oddone (Alleanza Assicurazioni): ‘nostra mission è essere utile al Paese e alle

15 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio