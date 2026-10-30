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Edufin Index 2026: educazione finanziaria ancora bassa, la sufficienza solo a 4 italiani su 10

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Fondazione Alleanza, in memoria di Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di Sda Bocconi School of Management, ha presentato a Roma la quinta edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. Nel 2026 l’indice si attesta a 56 punti su 100, sotto la soglia di sufficienza fissata a 60, con il 39% degli italiani che raggiunge o supera tale livello. La ricerca evidenzia differenze tra investitori e non investitori e analizza il rapporto dei giovani con il denaro in famiglia. Dal 2020, Alleanza Assicurazioni si è impegnata nel coinvolgimento di 550mila persone in oltre 10mila eventi educativi sul territorio.


Pubblicato il 30 Ottobre 2026

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