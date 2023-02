Edison avvia percorso per decarbonizzare edifici e illuminazione pubblici in Puglia

Edison Next, società del Gruppo Edison, continua il suo percorso nel territorio pugliese, avviando un roadshow territoriale con l’obiettivo di supportare le Pubbliche Amministrazioni nella decarbonizzazione di edifici pubblici, porti, illuminazione pubblica e nella diffusione della mobilità sostenibile.

Dopo la tappa di oggi a Bari si proseguirà con tappe nelle province di Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari e Barletta-Andria-Trani, secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, siglato da Edison Next e Anci Puglia.

Il primo appuntamento del roadshow è stata l’occasione per presentare agli stakeholder locali lo studio ‘Le opportunità di decarbonizzazione della Puglia’, realizzato da Edison Next in collaborazione con il Politecnico di Milano. L’evento è stato organizzato in partnership con Anci Puglia, Confindustria Puglia e il Politecnico di Milano e ha visto la partecipazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, del presidente Anci Puglia Ettore Caroppo, del presidente di Confindustria Puglia e Bari Bat Sergio Fontana e del ceo di Edison Next Giovanni Brianza. ”Prosegue il nostro percorso al fianco della Puglia”, ha dichiarato Brianza.

“Oggi inauguriamo un percorso virtuoso al fianco dei comuni pugliesi, che parte dalla conoscenza di questo territorio, delle sue esigenze e dei suoi obiettivi di transizione energetica per poi individuare progettualità di ampio respiro con il duplice obiettivo di ridurre consumi e impatto ambientale delle realtà locali e garantire la competitività e l’attrattività di questo territorio. E possibile raggiungere notevoli benefici già nel breve periodo – ha evidenziato Brianza – grazie ad azioni mirate, di semplice e rapida realizzazione, come l’efficientamento dei corpi illuminanti che comporterebbe un risparmio energetico pari all’80%. Agendo invece su edifici come scuole, ospedali e tribunali si potrebbero abbattere i consumi di circa il 54% nel medio periodo”.

