Edison avvia cantieri per 50 mw di nuova capacità rinnovabile in provincia di Foggia

Edison annuncia di aver avviato cantieri per la realizzazione di 50 MW di nuova capacità rinnovabile in Puglia. Si tratta di due nuovi impianti eolici in costruzione ad Ascoli Satriano e Sant’Agata, in provincia di Foggia, per investimenti complessivi pari a 80 milioni di euro. “Con l’avvio dei cantieri per due nuovi impianti confermiamo la leadership nel settore eolico e proseguiamo il robusto percorso di crescita che ci porterà a 5 GW al 2030. La Puglia è una regione chiave del percorso di decarbonizzazione e transizione energetica del Paese e in quanto tale prevediamo ulteriori importanti investimenti che andranno a rafforzare la nostra presenza sul territorio e a stimolare il tessuto economico e sociale territoriale” ha dichiarato Marco Stangalino, Executive Vice President Power Asset Edison.I due impianti eolici generano complessivamente 133,2 GWh di energia rinnovabile all’anno, soddisfacendo così il fabbisogno energetico di 58 mila famiglie ed evitando l’emissione in atmosfera di oltre 57 mila tonnellate di CO2 all’anno. I nuovi progetti si aggiungono ai 16 impianti eolici e ai 17 impianti fotovoltaici già presenti nella regione e confermano il ruolo di Edison quale operatore responsabile impegnato nello sviluppo e realizzazione di nuova capacità rinnovabile, in linea con il Piano Strategico del Gruppo che prevede di accrescere l’installato green dagli attuali 2,2 GW a 5 GW e così contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione del Paese.



Pubblicato il 1 Aprile 2025