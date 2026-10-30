Edison a Foggia, un anno di apprendistato retribuito per diventare tecnici delle rinnovabili

Imparare a installare e mantenere gli impianti che producono energia dal vento e dal sole è l’obiettivo del nuovo Training Center inaugurato da Edison a Foggia, che amplia l’attività della Scuola dei Mestieri dell’Energia con un polo dedicato alla preparazione dei tecnici delle rinnovabili. Il progetto, avviato a Lecce nel 2021 insieme ad Aforisma School of Future con percorsi per la qualifica di operatore di impianti termoidraulici, vede in questa edizione anche la partecipazione di Adecco, società specializzata nei servizi per il lavoro e nelle risorse umane.

La Scuola dei Mestieri costituisce un ecosistema formativo territoriale nel quale imprese, agenzia per il lavoro, istituzioni scolastiche, enti di formazione e istituzioni pubbliche del territorio collaborano per orientare i giovani nella scelta dei percorsi di studio, progettano percorsi di formazione tecnico-professionale e co-gestiscono i processi di apprendimento teorico e pratico per formare giovani occupabili nelle imprese che operano nel settore dell’energia e nell’indotto ad esso collegato.

Il nuovo polo formativo presso il Training Center di Foggia avvierà la sua attività nel mese di novembre con il primo corso per installatori e manutentori di impianti civili e industriali per l’energia, impiegabili nella conduzione di impianti eolici e fotovoltaici. Il percorso è rivolto a giovani diplomati e diplomandi under 25 e consente il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), un titolo di studio riconosciuto a livello nazionale e corrispondente al IV livello dell’European Qualifications Framework (EQF), una certificazione con valore legale e immediatamente spendibile nel mercato del lavoro italiano ed europeo.

Presso il Training Center i giovani potranno seguire lezioni di formazione teorica guidati da formatori provenienti dal mondo della formazione e da manager aziendali, apprendere le competenze pratiche su un impianto e una navicella di generazione eolica perfettamente funzionante ed adibita esclusivamente ad attività di training installata presso la struttura del training center, completare il percorso formativo con attività sul campo lavorando presso rilevanti imprese del settore partner del progetto sotto la guida e la tutorship di maestri di mestiere di lunga esperienza professionale.

Un percorso di formazione della durata di un anno, costruito nel contesto di un contratto di apprendistato duale di primo livello, retribuito fin dal primo giorno e con importo economico crescente nel corso dello stesso contratto; al termine del percorso e superato l’esame finale, i giovani conseguiranno il titolo di studio di Tecnico dell’installazione e della manutenzione di impianti civili e industriali per l’energia e avranno l’opportunità di proseguire questa esperienza professionale sempre tramite Adecco presso le aziende partner del progetto, accrescendo ulteriormente le loro competenze tecnico-professionali con un contratto di apprendistato professionalizzante o anche proseguendo gli studi nell’ambito della nuova filiera della formazione tecnico-professionale di terzo livello avviata con la recente riforma ministeriale.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026