Edilizia sismica, troppi vuoti da colmare “con urgenza”

Tra i banchi del Consiglio regionale c’è chi si preoccupa dei problemi legati all’edilizia pubblica, con particolare riferimento alla braca sismica, con funzioni di controllo passate da tempo per alcuni aspetti dalle Regioni alle Province. Ma veniamo alle questioni sollevate dal consigliere Antonio Gabellone (Fratelli d’Italia) sulle regole di leggi non ancora complete sotto ogni aspetto. In particolare, dal 30 aprile 2020 sono entrate in vigore le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture (MIT) per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi nonchè delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso introdotto dalla legge 55/2019. Si parla della famosa Legge “”Sblocca Cantieri”” con una normativa sismica modificata in pochissimo tempo. E cioè una legge modificata nel giro di un anno dalla legge 156/2019, che ha apportato novità di rilievo nella disciplina delle autorizzazioni sismiche. Sull’argomento di interesse generale quantomai attuale, il Consigliere Pugliese Gabellone (FdI) ha presentato una mozione motivata dal fatto che “rispetto a siffatta normativa, la Regione Puglia presenta un importante vuoto normativo dal momento che, la DGR del 03 giugno 2010 n.1309, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L.R. 34/2019 ha esplicato i propri effetti sino all’approvazione delle predette Linee Guida.” Gabellone chiede pertanto che si superi l’attuale vuoto normativo. “Per questo – ci ha tenuto a precisare lo stesso Gabellone – con una mozione a mia firma, ho chiesto all’Assessorato competente di dare applicazione alle Linee Guida del MIT mediante: individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità; individuazione degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità; individuazione degli interventi privi di rilevanza ai fini sismici nei riguardi della incolumità; individuazione delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art.93; aggiornamento del modulo “ Relazione Tecnica Asseverazione Unica”; definizione della Asseverazione del libero professionista per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità. Ed ora bisogna solo sperare che la mozione di Fratelli d’Italia non vada a infilarsi nei cassetti sbagliati di via Giovanni Gentile…

Antonio De Luigi

Condividi sui Social!