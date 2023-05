Edilizia, Marchetti (Itas mutua): “Con crisi clima cresce mercato rischi catastrofali”

(Adnkronos) – “Nel mondo, tra il 2020 e il 2022 solo il 40% delle perdite causate da terremoti ed eventi climatici estremi era assicurato, è palese che le imprese non acquistano abbastanza capacità assicurativa per mettersi al sicuro da quelli che noi chiamiamo ‘eventi catastrofali’ “. Così Silvia Marchetti, responsabile Rc Generale e Enti Pubblici di Itas mutua, ha aperto il suo intervento dedicato alle assicurazioni sugli edifici nell’epoca dei cambiamenti climatici a Rebuild 2023, l’evento sul futuro dell’edilizia che si è tenuto a Riva del Garda (9-10 maggio). “Nei prossimi anni il mercato dei rischi catastrofali sarà sicuramente uno dei mercati centrali per le assicurazioni e per i player del mercato assicurativo, soprattutto in Italia che come è noto è un territorio fragile, ad altro rischio sia idrogeologico che per i terremoti”, ha sottolineato Marchetti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Maggio 2023