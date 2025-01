Edicole: il Comune sostiene e riconosce il ruolo sociale ed economico riducendone i costi a carico

Un sostegno concreto ad un comparto -l’editoria- in crisi ma che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per la comunità, e un riconoscimento del ruolo sociale e non soltanto economico delle edicole. Un’azione di ascolto e concertazione durata mesi che ha prodotto un risultato importante e può indicare un percorso anche nelle altre città ed amministrazioni italiane. Sono gli aspetti più significativi che emergono dalla delibera di Giunta approvata il 20 dicembre dell’anno appena scorso, la quale introduce all’interno del Regolamento sul suolo pubblico un capitolo dedicato alle edicole e nello specifico alle ”edicole, ovvero ai punti vendita esclusivi di attività di vendita di giornali quotidiani e periodici”, e fissa la riduzione del coefficiente moltiplicatore COSAP, la riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico del 40% e l’esenzione del canone per le occupazioni con tende.

Quella di Foggia è tra le prime amministrazioni comunali ad attivare in concreto il protocollo d’intesa sottoscritto dagli editori, dalle organizzazioni sindacali di categoria e dall’Anci, grazie all’impegno assunto dal consigliere del gruppo Tempi Nuovi-Azione Antonello Di Paola che ha raccolto il grido d’allarme lanciato dalla categoria e sollecitato l’esecutivo ad intervenire in questo ambito, riscontrando una piena sintonia e analoga sensibilità nell’assessore al Commercio Lorenzo Frattarolo (con gli uffici che hanno provveduto alla proposta e alla disciplina delle modifiche da introdurre nel nuovo regolamento) e nella sindaca Maria Aida Episcopo.

Nella Sala Giunte di Palazzo di Città una delegazione composta dal presidente nazionale Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai (SNAG)-Confcommercio Renato Russo, dalla direttrice Confcommercio Foggia Stefania Bozzini, dagli edicolanti Michele Galasso, Domenico Montino e Giuseppina Argenio li ha incontrati, per illustrate le iniziative e gli aiuti che il sindacato sta strutturando per sostenere la vendita di giornali quotidiani e periodici e con essa il ruolo peculiare dell’informazione a mezzo stampa, e la tutela di primari diritti come la libera diffusione del pensiero e la promozione del pluralismo.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato, in quanto interventi in sinergia sostenuti dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni aiuterebbero a calmierare le difficoltà che investono il settore delle edicole, colpito duramente dalla recessione e dalla crisi della carta stampata e dell’informazione tradizionale. Sarò orgoglioso -da foggiano- di riportare quanto prodotto dal Comune di Foggia come modello da riproporre su tutto il resto del territorio nazionale. La sindaca Episcopo ha colto l’appello avanzato dalla categoria e con una spiccata sensibilità politica ha avviato un dialogo sulla tematica che si è concluso con un insieme di atti concreti che hanno riconosciuto alle edicole una funzione economico-sociale legata alla promozione del diritto all’informazione” ha detto Russo al termine dell’incontro.

L’assessore Frattarolo ha sottolineato “l’importanza del dialogo e del confronto costruttivo alla ricerca di soluzioni condivise e di sostegni oculati. Le edicole sono parte integrante della nostra cultura e della nostra identità, supportarle in una fase delicata con misure studiate e che possono garantire la loro sopravvivenza e il loro rilancio lo sentiamo come un dovere verso noi stessi, prima ancora che verso i proprietari e i gestori” le sue parole.

Il consigliere Di Paola ha spiegato di “avere ascoltato gli edicolanti e avere raccolto e pienamente apprezzato e condiviso le loro richieste, svolgendo una fase di studio e di sostegno delle problematiche successivamente strutturate ed elaborate dall’assessore, il quale attraverso il suo staff le ha disciplinate con la delibera di giunta approvata in chiusura dell’anno. Abbiamo mantenuto un impegno assunto e proposto un modello operativo che merita di essere replicato”.

La sindaca Episcopo ha espresso la sua “soddisfazione per un lavoro di squadra che rappresenta un esempio di amministrazione a servizio della comunità”.



Pubblicato il 14 Gennaio 2025