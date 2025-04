Ed Sheeran riparte da ‘Azizam’, singolo che unisce pop e cultura persiana

(Adnkronos) – Ed Sheeran torna a sorprendere i fan con un nuovo viaggio musicale. Dopo aver esplorato folk, pop e collaborazioni internazionali, il cantautore britannico si avventura in un territorio inedito con 'Azizam', il singolo che segna l’inizio della sua nuova era musicale, in uscita domani e il primo estratto dal nuovo album ‘Play’, in arrivo in autunno. Un brano registrato in differenti versioni, coinvolgendo musicisti dalle differenti estrazioni musicali: Cina, India, Stati Uniti e Irlanda. 'Azizam' è una parola che in persiano significa 'mio caro' o 'mia amata'. Un termine dolce e affettuoso, che l’artista ha scelto come omaggio alle radici di Ilya Salmanzadeh, il produttore svedese di origine iraniana con il quale ha lavorato. Sheeran ha raccontato di essere rimasto affascinato dalla musica persiana e di aver voluto incorporare elementi di questa cultura nel suo nuovo sound. "La musica è un linguaggio universale" ha spiegato in una recente intervista al 'Tonight Show' di Jimmy Fallon, svelando alcune parti del suo nuovo, attesissimo, progetto discografico e anche il nuovo 'Old Phone', brano che parte come ballad, solo voce e chitarra, e il cui ritmo si fa più incalzante man mano che si va avanti. Un pezzo ispirato al vecchio telefono ritrovato mentre affrontava una causa legale: "E’ stato come una macchina del tempo – ha rivelato Sheeran -. Il primo messaggio era di un amico morto l’anno prima, il secondo un litigio con una ex". Un tema che sarà centrale anche nel video del brano, girato in un pub a Ipswich, Massachusetts, che porta il nome dello stesso brano. 'Azizam' è un brano ricco di suoni e fonde la classica melodia romantica di Sheeran, con la chitarra in primo piano, strumenti e ritmi ispirati al Medio Oriente, bassi potenti e un ritornello accattivante. Un mix originale che promette di conquistare le classifiche e anche TikTok. Per accompagnare 'Azizam', Sheeran ha girato un video che gioca con il concetto di amore universale e multiculturalità e da oggi uscirà un video con le immagini di grandi cuori fucsia (lo stesso colore scelto per la copertina del disco) disseminati in diverse città del mondo, da New York a Los Angeles, passando per Londra, Dubai, San Paolo, Città del Messico, Dehli e Dublino. Mentre a Milano, è la strofa del brano "Meet me on the floor tonight" a campeggiare sui maxischermi accompagnata da un Qr code. Con 'Azizam', Ed Sheeran inaugura il suo nuovo album in studio, 'Play', primo capitolo di una serie ispirata ai comandi multimediali: 'Play', 'Pause', 'Rewind', 'Fast-forward' e 'Stop'. Un concept innovativo, che segna un cambiamento rispetto alla sua precedente saga di album dai titoli matematici. "Quando avevo 18 anni – ha ricordato a Jimmy Fallon – ho avuto l’idea per un ciclo di dieci album. Ero fissato con Tarantino e dal suo progetto di realizzare dieci film, con progetti collaterali come 'Grindhouse'. Mi son detto ne faccio dieci anch’io e, ogni tanto, un side project". Per promuovere il nuovo brano, Sheeran ha regalato ai fan una performance a sorpresa a New Orleans, accompagnato dalla band di ottoni The Soul Rebels. Inoltre, ha lanciato una sfida su TikTok, dove imita ironicamente un influencer del fitness mentre ‘Azizam’ suona in sottofondo. Un modo per far entrare la sua musica nella quotidianità dei fan. Con il nuovo progetto, Ed Sheeran dimostra ancora una volta di essere un artista in continua evoluzione, capace di esplorare nuovi orizzonti senza mai perdere la sua identità. Il tour in India ha lasciato un segno profondo:, ha raccolto strumenti e sonorità della cultura Desi che hanno dato vita a un album vibrante, carico di energia positiva, che celebra la gioia, l’amore e la bellezza della vita. Ma c’è di più. 'Azizam', che dal 7 aprile ‘Azizam’ sarà disponibile in cd singolo e vinile, con l’aggiunta del brano inedito 'Crashing' (disponibile solo in quei formati), è anche il primo brano scelto per la nuova funzione di WhatsApp, di cui è testimonial: ora gli utenti potranno aggiungere colonne sonore ai propri Stati, attingendo da una libreria con milioni di brani. Un progetto che unisce musica e tecnologia, portando le sue note ovunque, in un solo tap. Tra i personaggi di maggior successo del 21esimo secolo, Sheeran è una vera macchina da record. Con oltre 76 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, domina ancora le classifiche globali, mentre in Italia ha collezionato numeri da capogiro: un disco di Diamante, 76 Platini e 18 Oro, che lo consacrano come l’artista internazionale più certificato nel nostro Paese. E ora apre un nuovo capitolo della sua carriera. 'Azizam' è solo la prima traccia, in attesa di premere Play. (di Federica Mochi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Aprile 2025