Ecosostenibilità: Prometeon introduce la dichiarazione che misura la riduzione di CO2 degli pneumatici

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Prometeon Tyre Group presenta un nuovo strumento dedicato alle flotte di trasporto capace di quantificare in modo concreto la riduzione delle emissioni legate all’utilizzo di pneumatici ad alta efficienza energetica. Si tratta di una dichiarazione tecnica che permette di misurare con precisione il risparmio di CO₂ equivalente generato dall’impiego di pneumatici con bassa resistenza al rotolamento, offrendo alle aziende di trasporto un supporto concreto nelle strategie di sostenibilità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire dati verificabili sulle prestazioni ambientali dei veicoli pesanti. Attraverso questo documento le flotte possono dimostrare in modo oggettivo il proprio contributo alla riduzione dell’impatto climatico, valorizzando le proprie scelte tecnologiche anche nei processi di rendicontazione ESG e nelle gare di appalto dove i criteri ambientali stanno assumendo un peso sempre più rilevante. Il sistema di calcolo utilizzato si basa su VECTO, il software sviluppato dalla Commissione Europea per simulare consumi di carburante ed emissioni dei veicoli industriali. Il modello analizza i parametri tecnici del mezzo e consente di stimare con precisione il contributo dei pneumatici nella riduzione delle emissioni complessive. La nuova dichiarazione ambientale è collegata all’utilizzo degli pneumatici Prometeon Serie 02, progettati per migliorare l’efficienza energetica dei mezzi pesanti grazie a una ridotta rolling resistance. Questa caratteristica consente di diminuire il consumo di carburante e, di conseguenza, le emissioni di anidride carbonica prodotte durante l’attività di trasporto. Il primo esempio concreto arriva dal settore del trasporto merci con l’esperienza della Rodella Trasporti, che ha adottato i pneumatici Prometeon R02 Pro Trailer con classe di resistenza al rotolamento B al posto di prodotti di classe C. Considerando una percorrenza annua di circa 100.000 chilometri per semirimorchio, il risultato stimato indica una riduzione superiore alle 7 tonnellate di CO2 all’anno sull’intera flotta. Un valore significativo se si considera che corrisponde alla capacità di assorbimento annuale di oltre 300 alberi adulti.



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Pubblicato il 16 Marzo 2026