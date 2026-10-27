Ecosistema Urbano 2026, Foggia è 95ª: pesano rifiuti e trasporti

Nella classifica di Ecosistema Urbano 2026, il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia realizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, Foggia è al 95° posto su 106 capoluoghi italiani. Con un indice di performance ambientale del 40,63%, il capoluogo dauno si colloca nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale, appena dietro Taranto, 94ª con il 40,78%. Una situazione che riguarda, sia pure con risultati differenti, tutte le principali città pugliesi: nessuna riesce a raggiungere la media italiana del 55,72%, confermando difficoltà che interessano la gestione dei rifiuti, la mobilità, le risorse idriche e la qualità degli spazi urbani. La migliore in Puglia è Lecce, che occupa il 56° posto con il 54,79%, seguita da Bari, risalita alla 71ª posizione con il 50,26%, e Brindisi, 86ª con il 46,78%. Il rapporto prende in esame venti indicatori relativi alla qualità dell’aria, all’acqua, ai rifiuti, ai trasporti, all’ambiente urbano e all’energia, utilizzando prevalentemente dati riferiti al 2025. Tra gli elementi più critici per Foggia c’è la raccolta differenziata, ferma al 24,4%, il valore più basso tra i cinque capoluoghi pugliesi e particolarmente distante dalla media nazionale del 66,15%. Soltanto Lecce supera la soglia del 65%, raggiungendo il 71,2%, mentre Bari si attesta al 49%, Brindisi al 45,1% e Taranto al 30,3%. Numeri che, secondo Legambiente, evidenziano la necessità di intervenire sull’organizzazione dei servizi e sulle politiche comunali di gestione dei rifiuti. Non va meglio sul fronte del trasporto pubblico, con appena otto viaggi annui per abitante a Foggia, contro i 14 di Brindisi, i 18 di Lecce e i 39 di Taranto. Bari arriva a 88, rimanendo comunque al di sotto della media italiana di 103 viaggi. Alla scarsa utilizzazione dei mezzi collettivi si accompagna una presenza elevata di automobili: nel capoluogo dauno se ne contano 66 ogni cento abitanti, contro le 75 di Lecce, le 67 di Brindisi e le 61 di Bari e Taranto. Un quadro più articolato emerge dall’analisi delle reti idriche. A Foggia le perdite raggiungono il 24,2% dell’acqua immessa, una percentuale inferiore a quella registrata a Taranto, dove viene disperso il 48%, e a Bari, ferma al 34,7%. Brindisi si attesta al 23,7%, mentre Lecce presenta il valore più contenuto, pari al 17,9%. Anche in questo settore il rapporto richiama la necessità di investimenti per ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza delle infrastrutture. Particolarmente limitata è la disponibilità di verde urbano accessibile nel capoluogo dauno, dove si registrano 6,5 metri quadrati per abitante. Bari ne conta 8,7, Lecce 9,9, Taranto 10,4 e Brindisi 12,3. A preoccupare è anche l’incremento del suolo consumato: tra il 2019 e il 2024 Foggia ha registrato una crescita di 15,3 metri quadrati per abitante, seconda in Puglia soltanto a Brindisi, dove l’aumento è stato di 22,8 metri quadrati. Seguono Taranto con 10,5, Lecce con 5,7 e Bari con 1,9. Le differenze tra le città riguardano anche le infrastrutture ciclabili, con Lecce che raggiunge 10,7 metri equivalenti ogni cento abitanti, Bari 5,9, Brindisi 5,6 e Taranto appena 1,7. Per Foggia il dato non è disponibile. Quanto alla potenza degli impianti da fonti rinnovabili installati sugli edifici pubblici, il capoluogo dauno registra 2,06 kilowatt ogni mille abitanti, contro i 4,17 di Bari, i 2,45 di Lecce, gli 0,54 di Taranto e gli 0,27 di Brindisi. Alle difficoltà fotografate dalla classifica si aggiunge la crescente necessità di preparare le città agli eventi meteorologici estremi. Il nubifragio che il 21 ottobre ha colpito Monopoli e le campagne circostanti, provocando allagamenti e richiedendo interventi di soccorso, ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio. Nell’ospedale Monopoli-Fasano sono state segnalate infiltrazioni e presenza d’acqua in una parte del piano interrato, senza interruzioni delle attività sanitarie, secondo quanto comunicato dall’Asl Bari. Un singolo episodio non è sufficiente a dimostrare un collegamento diretto con il cambiamento climatico, ma richiama la necessità di adeguare la pianificazione urbana ai rischi legati a precipitazioni intense, ondate di calore, siccità ed erosione costiera. Legambiente chiede che la prevenzione entri stabilmente nelle scelte delle amministrazioni, attraverso una maggiore attenzione alla permeabilità dei suoli, alla manutenzione delle reti di deflusso delle acque e alla protezione delle aree più vulnerabili.

“Il rapporto non deve essere letto come una gara fra città, ma come una verifica della capacità degli enti locali di garantire salute, qualità della vita e sicurezza climatica. Le amministrazioni pugliesi devono superare la gestione per emergenze e programmare una transizione urbana misurabile, partecipata e stabile nel tempo”, sottolinea Legambiente Puglia.

L’associazione chiede alla Regione Puglia e ai Comuni un programma coordinato e finanziato per l’adattamento climatico, con priorità territoriali e verifica annuale dei risultati; la rapida conclusione della Strategia regionale e l’istituzione di un Tavolo politico interassessorile permanente; più alberi, suoli permeabili, ombra e rifugi climatici; investimenti su trasporto pubblico e reti ciclabili; accelerazione della raccolta differenziata e della riduzione degli sprechi idrici. Occorre inoltre integrare sistematicamente scenari climatici e valutazioni di vulnerabilità nei piani urbanistici, nelle opere pubbliche e nei piani di protezione civile. A livello nazionale, Legambiente chiede risorse strutturali per le città dopo il PNRR, finanziamento del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, una legge contro il consumo di suolo e un ricorso sistematico alle soluzioni basate sulla natura.



Pubblicato il 27 Ottobre 2026