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Economia sociale, de Pascale: “Una grande alleanza istituzionale e politica per sostenerla”

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(Adnkronos) – “L’economia sociale in questi anni ha vinto molte battaglie, ha saputo riconoscersi, ha saputo promuoversi. Questo festival rappresenta anche una grande alleanza istituzionale, sociale e politica a sostegno dell’economia sociale”. Così Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, intervenendo alla prima edizione del Festival dell’Economia Sociale di Forlì. Un percorso che, secondo il governatore, ha permesso di superare molti pregiudizi del passato e di rafforzare il riconoscimento del ruolo del settore. Al centro anche la capacità dell’economia sociale di generare valore attraverso il tessuto produttivo, con particolare attenzione all’inclusione: “Per noi uno dei temi centrali è quello dell’inserimento lavorativo di tutte le fragilità, che per l’Emilia-Romagna è una sfida centrale”. 

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Pubblicato il 14 Novembre 2026

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