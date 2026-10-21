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Economia circolare, Furfari: “”Le prospettive di crescita del mercato al 2030 sono importanti””

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Antonino Furfari, direttore generale di Plastics Recyclers Europe, sul nuovo investimento di Aliplast nel riciclo della plastica: “Oggi è una situazione molto difficile perché ci stiamo confrontando con tantissimi import che vengono dal Far East, ma le prospettive di crescita del mercato al 2030 sono importanti, per questo vediamo questo investimento da Aliplast, che è un importante traguardo per avere una buona notizia, di investire in qualità, in innovazione, per poter contribuire ai target europei del 2030”.


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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