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Ecomondo, Peraboni: “”La transizione sarà vincente quando sarà conveniente””

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“Il messaggio forte che esce da Ecomondo quest’anno è che la transizione sarà vincente non quando sarà obbligatoria ma quando sarà conveniente, conveniente per le imprese e conveniente per la popolazione”. Così Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group. Peraboni evidenzia la necessità di risposte almeno a livello comunitario alle sfide della transizione e spiega che il focus di questa edizione è una maggiore internazionalità, sia tra gli espositori che propongono soluzioni sia tra i visitatori che le cercano.


Pubblicato il 3 Novembre 2026

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