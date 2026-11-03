Ecomondo, Ermeti: “”Una manifestazione anticipatrice dei tempi””

“Ecomondo è sempre stata, fin dalla sua origine, dal 1997, una manifestazione anticipatrice dei tempi”. Così Maurizio Renzo Ermeti, presidente del Consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group, che sottolinea il ruolo della fiera nella crescita del settore della sostenibilità e dell’economia circolare. Nel corso degli anni la manifestazione è diventata un punto di riferimento per il sistema industriale, le istituzioni e gli operatori del comparto a livello europeo e internazionale, portando l’esperienza italiana su una dimensione globale.



Pubblicato il 3 Novembre 2026