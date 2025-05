EcoFlow WAVE 3: il climatizzatore portatile di nuova generazione

(Adnkronos) – EcoFlow, azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche portatili ed ecosostenibili, ha presentato oggi la sua ultima innovazione: il climatizzatore portatile WAVE 3. Questo dispositivo di terza generazione offre comfort e praticità agli appassionati di attività all'aria aperta durante la stagione estiva, sia in spiaggia, in campeggio o durante un barbecue in giardino. Il WAVE 3 rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai suoi predecessori, integrando aggiornamenti mirati a migliorare l'esperienza di viaggio in camper, il campeggio e le attività outdoor in generale. Pur mantenendo gli elementi distintivi dei prodotti EcoFlow, come affidabilità, convenienza e portabilità, il WAVE 3 introduce una batteria a lunga durata e un controllo intelligente per una maggiore facilità d'uso.

Yuchen Zhao, Direttore Generale di EcoFlow Europa, ha dichiarato: "Nello sviluppo di WAVE 3, abbiamo tenuto in grande considerazione i feedback degli utenti delle precedenti generazioni di dispositivi portatili intelligenti, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di viaggio ancora più confortevole. WAVE 3 integra un sistema di controllo della temperatura potente ed efficiente, affiancato da modalità e funzioni intelligenti che consentono un utilizzo realmente portatile, senza fili, intuitivo e confortevole." Frutto di due anni di riscontri da parte degli utenti, il WAVE 3 introduce una serie di miglioramenti significativi e nuove funzionalità intelligenti:

Portabilità senza fili: alimentato da una batteria integrata, il WAVE 3 non richiede alcuna installazione e offre una portabilità senza fili. È sempre pronto all'uso ovunque sia necessario, sia per uscite all'aria aperta che in luoghi privi di rete elettrica. La batteria LFP da 1024 Wh garantisce fino a otto ore di raffreddamento in modalità Eco. Inoltre, con una longevità di 4000 cicli, mantiene l'ottanta percento della sua capacità per anni di prestazioni affidabili, rendendolo una soluzione affidabile per gli avventurieri a tempo pieno e come fonte di energia di riserva.

Riscaldamento e raffreddamento efficaci: in spazi compresi tra 9 e 16 metri quadrati, il WAVE 3 è in grado di abbassare la temperatura di 8°C in soli 15 minuti grazie alla sua potenza di raffreddamento di 6100 BTU. La sua potenza riscaldante di 6800 BTU può invece innalzare la temperatura di 9°C. Esperienza climatica intelligente: Il WAVE 3 va oltre la semplice potenza. È progettato per un controllo del clima intelligente e senza sforzo. La modalità automatica permette di passare fluidamente tra riscaldamento e raffreddamento in base alla temperatura ambientale. La modalità deumidificazione mantiene gli spazi chiusi asciutti, prevenendo l'accumulo di umidità in camper e piccole cabine. L'app dedicata introduce inoltre la modalità Cura degli animali, che attiva automaticamente il raffreddamento se la temperatura all'interno dell'auto supera i 25°C, inviando contestualmente un avviso all'utente. Efficienza ecosostenibile e libertà dalla rete elettrica: Il WAVE 3 può essere ricaricato completamente in soli 75 minuti e supporta diverse opzioni di ricarica, tra cui l'alimentazione AC, l'energia solare, la ricarica da auto e la ricarica tramite il caricabatterie per alternatore EcoFlow. Il dispositivo utilizza il refrigerante R290, in sostituzione del tradizionale R32, garantendo maggiore efficienza ed emissioni di CO2 ridotte.

Il WAVE 3 è disponibile al prezzo di 899€, con la batteria aggiuntiva WAVE 3 proposta a 699€. Il pacchetto WAVE 3 + batteria aggiuntiva ha un costo di 1499€. Il WAVE 3 sarà acquistabile sia su Amazon che sul sito ufficiale di EcoFlow a partire dal 12 maggio. I clienti che acquisteranno il WAVE 3 o il pacchetto WAVE 3 + Batteria su Amazon o sul sito EcoFlow dal 12 maggio fino alla fine della promozione estiva 2025 riceveranno uno sconto di 100€.



Pubblicato il 14 Maggio 2025