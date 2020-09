“Eco-Orsara”, le giornate ecologiche il 25 e 26 settembre

Venerdì 25 e sabato 26 settembre, a Orsara di Puglia si terrà “Eco-Orsara” con le “Giornate ecologiche per la cura del territorio”. “Ringraziamo la sezione di Troia di Italia Nostra per questa iniziativa che rientra nelle azioni e nei progetti previsti dal nostro programma e sono indirizzati alla tutela e valorizzazione dell’ambiente in tutto il nostro territorio”, ha dichiarato Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia. “Eco-Orsara” vede la stretta collaborazione tra il Comune di Orsara di Puglia e la sezione troiana di Italia Nostra. Una collaborazione che, già negli scorsi anni, è stata foriera di importanti iniziative e di giornate ecologiche all’insegna della partecipazione e dell’educazione ambientale. Sia venerdì 25 che sabato 26 settembre, chi vorrà partecipare si ritroverà in Piazza San Pietro. Lì ai partecipanti sarà distribuito tutto il materiale necessario a darsi da fare per ripulire strade, piazze e aree verdi differenziando i rifiuti che saranno raccolti. “Stiamo investendo un grande impegno verso i temi dell’educazione e della tutela ambientale”, ha aggiunto Lecce. “Lo stiamo facendo dando continuità alla carte dei valori di Borghi Fioriti, incentivando forme di responsabilità condivisa e coinvolgimento nelle scuole, lavorando a ogni opportunità prevista da bandi e finanziamenti rivolti al contrasto del dissesto idrogeologico e alla valorizzazione delle biodiversità. Negli ultimi anni, siamo riusciti a ottenere diversi finanziamenti per salvaguardare il nostro patrimonio boschivo. E’ una direzione che stiamo percorrendo con determinazione e che continueremo a percorrere sempre”, ha concluso Tommaso Lecce.

