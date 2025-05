Ecco Starbase, la città di Musk in Texas che accelera la corsa verso lo spazio

(Adnkronos) – Superare le limitazioni poste dal Texas per i lanci verso lo spazio, con un'attenzione particolare alla tanto agognata missione su Marte. Questo lo spirito con cui sorge Starbase, la città voluta da Elon Musk vicino a Brownsville, nel sud del Texas, nata grazie al 97 per cento dei voti favorevoli dei 218 chiamati a esprimersi in merito all'opportunità di incorporare strutture e alloggi della SpaceX in una municipalità. Un risultato prevedibile, dato che gli elettori aventi diritto al voto dovevano risiedere entro i confini della città proposta, dove SpaceX possiede già la quasi totalità delle proprietà. La maggior parte degli elettori, quindi, lavora per l'azienda o è legata ad essa tramite partner. Un complesso che è cresciuto parallelamente alle ambizioni di Musk, in particolare con lo sviluppo di un razzo in grado di far atterrare gli esseri umani su Marte, sottolinea il Wall Street Journal. Un complesso che ha attirato personale SpaceX da altre sedi aziendali e ha creato migliaia di nuovi posti di lavoro nel sud del Texas. La vera domanda è, cosa succede adesso che Starbase è diventata una città? Remi Garza, responsabile delle elezioni per la contea di Cameron in Texas, ha dichiarato in una recente intervista che, una volta conteggiate tutte le schede, i commissari dovranno certificare i risultati elettorali prima che la città venga ufficialmente iscritta nei registri elettorali. Dopo la certificazione, il nuovo comune di Starbase potrebbe iniziare le operazioni. Ma cosa farà concretamente la città? SpaceX non ha detto molto sui suoi piani per la città. Uno dei suoi dirigenti di punta nel Sud del Texas, Kathy Lueders, ha dichiarato che l'incorporazione di Starbase avrebbe aiutato l'azienda a rafforzare la sua forza lavoro. Alcuni compiti che l'azienda gestisce attualmente sarebbero meglio gestiti da un ente pubblico, ha affermato. "Diventare una città ci aiuterà a continuare a costruire la migliore comunità possibile per gli uomini e le donne che costruiscono il futuro del posto dell'umanità nello spazio", si legge sull'account 'X' della città. "Probabilmente avremo colloqui più specifici sulle funzioni di governo che assumeranno subito e in quali ambiti avranno bisogno di assistenza", ha dichiarato Eddie Trevino, alto funzionario eletto della Contea di Cameron, prevedendo un aumento del personale di Starbase. Alan Bojorquez, avvocato texano specializzato in questioni municipali, citato dal Wall Street Journal ha affermato che le città dello stato in genere si concentrano sulla definizione dei piani di spesa durante l'estate. "Qualunque siano gli obiettivi e le ambizioni della nuova città di Starbase, la prima cosa che dovranno valutare è il bilancio", ha affermato. In merito a quali poteri avrà Starbase, c'è da tenere presente che la legge del Texas ne conferisce ai comuni un'ampia gamma. Quindi Starbase potrebbe emanare regolamenti urbanistici, raccogliere entrate e assumere personale per svolgere le funzioni comunali. La legge statale non impone ai comuni particolari obblighi, sebbene siano tenuti a rispettare le disposizioni di legge ad esempio in materia di apertura al pubblico delle riunioni e dei registri pubblici. La città potrebbe anche acquisire altri poteri. I legislatori del Texas hanno proposto un disegno di legge che consentirebbe a Starbase, in quanto città, di chiudere una spiaggia adiacente al suo sito di lancio presso il complesso durante i giorni feriali. Ma Trevino, il leader della contea, e altri residenti della zona si oppongono all'idea. Tra l'altro, i nuovi funzionari eletti di Starbase hanno legami con SpaceX. Bobby Peden, vicepresidente di SpaceX, è stato eletto sindaco. Ma il codice del Texas prevede disposizioni sui conflitti di interesse per i funzionari locali che interagiscono con aziende da cui ricevono stipendi o possiedono azioni. SpaceX, una potenza economica della Rio Grande Valley, ha dichiarato lo scorso anno di impiegare circa 3.400 tra dipendenti e appaltatori presso la base stellare. Questi posti di lavoro, insieme ai turisti che visitano la zona per assistere ai lanci, sono uno dei motivi per cui molti rappresentanti eletti locali sostengono l'azienda. Gli attivisti però avvertono che le operazioni missilistiche di Starbase danneggiano l'ambiente e si oppongono alla limitazione dell'accesso alla spiaggia. I lanci sono rumorosi e fanno tremare le case vicine, secondo la gente del posto. SpaceX ha dichiarato di impegnarsi a mitigare l'impatto di Starship e di collaborare a stretto contatto con le agenzie governative per farlo. Intanto SpaceX sta pianificando una missione su Marte con un razzo alto circa 120 metri e ha ottenuto contratti dalla National Aeronautics and Space Administration per utilizzarlo negli allunaggi delle agenzie spaziali. Alla Starbase, l'azienda costruisce propulsori e veicoli spaziali e li lancia. D'altronde è da anni che Musk vuole inviare equipaggi su Marte e rendere l'umanità una specie multiplanetaria. Starbase, dove un cartello recita "Porta per Marte", è la manifestazione fisica di quel sogno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2025