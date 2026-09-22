Ecco l’Equinozio d’autunno, arrivano fresco e temporali al Sud: il meteo

(Adnkronos) – Autunno, ci siamo. Domani, mercoledì 23 settembre, ricorre l'Equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel Sud Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, martedì 22 settembre, e per i giorni a venire. Domani sarà quindi Equinozio d'Autunno, il momento astronomico in cui il Sole si trova perpendicolare all'equatore terrestre e determina un'equa distribuzione delle ore di luce e di buio su tutto il pianeta. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che questo passaggio si assocerà a un graduale e fisiologico cedimento dell'alta pressione di origine azzorriana, favorendo l'ingresso di correnti orientali più fresche.

Martedì 22 settembre: flessione termica e instabilità al Sud

Nella giornata di martedì 22 settembre l'afflusso di correnti da nord-est determinerà un primo calo delle temperature massime, stimato tra i 3 e i 4°C al Nord e lungo il versante adriatico. I valori rientreranno progressivamente nelle medie climatiche del periodo. Dal punto di vista dei fenomeni, l'ingresso di aria fresca in quota favorirà la formazione di temporali locali sulla Calabria, sulla Sicilia orientale e sul settore del Cilento. Sul resto del Paese prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, con valori termici temperati lungo la fascia tirrenica.

Giovedì sera e venerdì 25: passaggio instabile sul versante adriatico

Mercoledì 23 settembre il tempo sarà in gran parte soleggiato con temperature adeguate alla stagione e residua instabilità confinata alle Isole Maggiori e alla Calabria. Tuttavia, tra la serata di giovedì e la giornata di venerdì 25 settembre si assisterà al passaggio di un nucleo di aria fresca di matrice nord-europea. Questo sistema perturbato si sposterà lungo la Penisola interessando principalmente il versante orientale. Venerdì sarà quindi una giornata caratterizzata da instabilità lungo la fascia adriatica fino al Meridione, con piogge e temporali anche di moderata intensità e un rinforzo della ventilazione.

Evoluzione per il fine settimana e tendenza per inizio ottobre

Il passaggio del fronte risulterà rapido: nel corso del fine settimana l'impulso instabile muoverà verso il Basso Ionio, lasciando residui e occasionali rovesci sulle estreme regioni meridionali. Contemporaneamente, a partire dal Centro-Nord, si assisterà al riconsolidamento dell'Anticiclone delle Azzorre, che ripristinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le proiezioni per la fine di settembre e i primi giorni di ottobre indicano la persistenza dell'alta pressione con temperature nella media stagionale su gran parte d'Italia. Martedì 22. Al Nord: poco nuvoloso, temperature in calo. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud e sulle Isole: instabilità sparsa su Sicilia e Calabria. Mercoledì 23. Al Nord: soleggiato, clima mite. Al Centro: tempo stabile, temperature in calo. Al Sud e sulle Isole: rovesci sparsi su Sardegna, Calabria e Sicilia. Giovedì 24. Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: isolata instabilità. Al Sud e sulle Isole: alcune piogge su Sardegna e Sicilia. Tendenza: transito di un fronte instabile venerdì 25 con piogge al Centro-Sud.

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Pubblicato il 22 Settembre 2026