Ecco la ‘Trump Gold Card’, paghi 1 milioni di dollari e puoi vivere negli Usa

(Adnkronos) –

Chi paga un milione di dollari può entrare negli Stati Uniti con la Gold Card e lavorare in terra americana. Donald Trump firma l'ordine esecutivo per introdurre il pass speciale che apre agli stranieri le porte degli Usa. Prende forma la politica di immigrazione che mira ad accogliere professionalità top – come dimostra la la tassa annuale da 100.000 dollari su alcuni visti legati al settore tech – e ad attrarre in America imprenditori stranieri in grado di generare occupazione. "La cosa principale è che arriveranno persone fantastiche e saranno loro a pagare", ha detto Trump. "Incasseremo quei soldi e ridurremo le tasse e il debito". Una "Platinum Card", che per ora non è ancora realtà, consentirebbe ai titolari – per cinque milioni dollari – di trascorrere negli Usa fino a 270 giorni ogni anno per cinque anni, senza dover pagare tasse Usa sui redditi all'estero. Per le aziende è a disposizione la 'Corporare Gold Card': le aziende che pagano 2 milioni di dollari possono sponsorizzare uno o più lavoratori. Le novità sui visti interessano la categoria H1B, pensata per consentire alle aziende Usa di far arrivare negli Stati Uniti lavoratori stranieri specializzati, molti dall'India. Per Trump le aziende dovrebbero essere "molto felici" delle nuove norme. Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha spiegato che la tassa da 100.000 dollari sarà annuale, sostenendo scoraggerà le aziende statunitensi dall'assumere lavoratori stranieri che avrebbero poi bisogno di formazione. "Un'azienda deve decidere se la persona vale abbastanza da richiedere un pagamento di 100.000 dollari all'anno al governo, oppure se dovrebbe tornare a casa. E a quel punto conviene assumere un americano", ha detto Lutnick ai giornalisti. "Basta con l'assurdità di permettere alla gente di entrare in questo Paese con visti che sono stati dati gratuitamente. Il presidente è chiarissimo: solo persone di valore per l'America". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Settembre 2025