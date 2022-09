Ecco la selezione ufficiale del Foggia Film Festival 2022

Sul sito www.foggiafilmfestival.com è disponibile la Selezione ufficiale della 12^ edizione del Foggia Film Festival 2022, il cui claim quest’anno è “Oltre gli schermi”, ovvero sguardi filmici su ambiente e legalità, passando per il contrasto alle mafie, ai fenomeni come l’omofobia, il bullismo, la violenza di genere, il lavoro, la parità di genere, l’integrazione, la cultura della pace e della non violenza.In catalogo 65 titoli nazionali e internazionali, di cui lungometraggi, documentari e cortometraggi, nonché opere prime, seconde ed inedite.Previste anteprime, eventi speciali e l’Omaggio a Vittorio Gassman, che nel centenario della sua nascita sarà celebrato con visioni, incontri e dibattiti. La Giuria di qualità premierà le migliori opere la sera di sabato 26 novembre 2022 presso l’Auditorium Santa Chiara. Nella cornice del Festival si terrà il contest Student Film Fest, dedicato alle opere proposte dagli studenti iscritti alle Università nazionali ed internazionali, I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori), Accademie di Cinema, Accademie di Belle Arti e Scuole secondarie di II grado.Alle migliori opere saranno assegnati i riconoscimenti University Award e High School Award. Dunque dal 20 al 26 novembre 2022 la città potrà vivere una settimana densa di appuntamenti con la presenza di attori, registi, sceneggiatori, cinefili, studenti e operatori del mondo dello spettacolo.Gli eventi, in continuità con le precedenti edizioni, saranno caratterizzati da tematiche d’impegno sociale e civile, ma anche da momenti di aggregazione sociale e di svago.Il Festival promuove e favorisce la conoscenza dei nuovi autori, la circolazione del documentario, sostiene la visibilità delle opere sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti ed al cinema proposto dalle giovani generazioni.La kermesse, diretta dall’attore e regista Pino Bruno, è promossa e co-organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno e il Settore Cultura Città di Foggia, il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 anche partner per i progetti sociali.

Condividi sui Social!