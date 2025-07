“Ecco la Gaza del futuro tra resort e yacht”: il video choc della ministra israeliana

(Adnkronos) – La ministra israeliana dell’Innovazione, Gila Gamliel, ha pubblicato su X un video generato con intelligenza artificiale che mostra la "Gaza del futuro", radicalmente trasformata in località costiera di lusso, con resort, yacht e grattacieli futuristici, tra cui una Trump Tower. "Ecco come sarà Gaza in futuro. La migrazione volontaria di chi vive o è nativo di lì può avvenire solo con Netanyahu e Trump", ha scritto la ministra presentando il suo "piano di migrazione volontaria".

Il post ha scatenato molte polemiche sul web. In tanti hanno ricordato il video realizzato con l'intelligenza artificiale e postato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo scorso febbraio che mostrava le statue dorate del Presidente, i bambini della Striscia giocare tra i dollari, mentre Trump e Netanyahu si godevano il sole con un cocktail in mano in una Gaza ricostruita e trasformata in riviera di lusso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2025