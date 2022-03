Ecco ‘Job in Vieste’, l’evento che fa incontrare domanda e offerta di lavoro

Oggi e domani arriva ‘Job in Vieste’, l’evento che fa dialogare domanda e offerta di lavoro nel campo della ristorazione, del turismo e dell’accoglienza. L’idea nasce dalla volontà di elevare la qualità dei servizi e di offrire un’opportunità ai giovani.Presso l’istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ‘Enrico Mattei’, strutture ricettive, imprenditori e manager potranno dialogare con agenzie di lavoro interinale e recruiting, con enti e scuole di formazione ed effettuare veri e propri colloqui per individuare quelle figure tanto richieste come cuochi, camerieri, responsabili della reception, ma anche lavapiatti o addetti alle camere. Durante la due giorni sono previsti anche momenti formativi sulla brand identity, su come condurre un colloquio di lavoro e sull’importanza del coaching aziendale nella gestione del personale.Grazie all’inserimento dei curricula nella banca dati che verrà messa a disposizione degli operatori, i giovani che parteciperanno all’iniziativa potranno avere la possibilità di trovare un lavoro nella prossima stagione estiva. ‘Job In Vieste’ è un evento voluto dal Comune di Vieste e organizzato dalla società Marketing Movers in collaborazione con il Consorzio Gargano Mare. Per partecipare all’evento è necessario registrarsi a questo link: www.jobinvieste.it , su cui è possibile scaricare anche il programma dei due giorni.

Condividi sui Social!