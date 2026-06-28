Attualità

Ecclestone torna sul podio, premia Russell con la medaglia del presidente Fia

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
L'ex boss della F1 Bernie Ecclestone ha partecipato alla cerimonia di premiazione del Gp d'Austria. Il 95enne inglese ha consegnato la medaglia del presidente della Fia (la Federazione internazionale dell'automobilismo) al vincitore della gara, il connazionale George Russell, su invito del presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem. Già lo scorso anno Ecclestone aveva partecipato alla cerimonia del podio al Red Bull Ring premiando il vincitore Lando Norris. In quell'occasione fu la prima volta che partecipò alla premiazione di un Gp pur avendo guidato la F1 per oltre 40 anni.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Giugno 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Manuela Moreno: “La mia Vita in Diretta tra leggerezza e attualità”

40 minuti fa

Gp Austria, Russell vince e accorcia su Antonelli: ordine di arrivo e nuova classifica piloti

1 ora fa

Mps, ministero Economia smentisce ma fonti confermano: verso vendita accelerata della quota

1 ora fa

Inizia Wimbledon e… Alcaraz ‘torna’ ad allenarsi dopo l’infortunio

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio