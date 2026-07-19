Attualità

Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne in un terreno agricolo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato questa mattina nel comune di Eboli (Salerno), precisamente in un terreno agricolo in prossimità della Strada Statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi. Il cadavere è del 53enne Luigi Esposito. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio e hanno rinvenuto il cadavere.  Successivamente, prima dell'alba, sono sopraggiunti i carabinieri del Norm della compagnia di Eboli, personale della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) dei carabinieri di Salerno, il medico legale e il sostituto procuratore di turno presso la procura guidata dal procuratore Raffaele Cantone. Dai primi accertamenti investigativi la pista principale porta a un omicidio e la vittima dell'efferato delitto è stata identificata nel 53enne. Sono in corso le indagini per individuare con certezza l'identità del cadavere e per ricostruire la vicenda. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Famiglia nel bosco, Pillon: “Presto costruzione della nuova casetta, tribunale accolga istanze familiari”

11 minuti fa

Formula 1, oggi Gp del Belgio – Diretta

18 minuti fa

‘Linea Verde Illumina Sport e Salute’, terza stagione su Rai 1 chiude con media share del 16%

27 minuti fa

Volley Nations League, l’Italia supera Cuba 3-1 e si qualifica per le Finals

32 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio