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Ebola, Pregliasco: “Chi parla di rischio zero racconta una favola”

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(Adnkronos) – "Chi parla di rischio zero racconta una favola. In un mondo globale i virus viaggiano in aereo più velocemente delle persone. La differenza la fanno i sistemi sanitari: diagnosi precoce, isolamento e protocolli seri. E in questo caso l’Italia ha dimostrato che la macchina della prevenzione funziona". Così In una nota Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva università degli Studi di Milano 'La Statale', past president di Anpas e vicepresidente di Samaritan International, interviene sul caso Ebola dopo che i due cooperanti italiani, un uomo e una donna della provincia di Como, ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, sono stati negativi al virus che si sta diffondendo rapidamente nella Repubblica democratica del Congo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Maggio 2026

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