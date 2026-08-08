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Ebola, oltre 4mila casi in Congo: i morti sono 1.800

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(Adnkronos) –
Superano ormai quota 4mila (4.053) i casi confermati di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo che continua a fronteggiare un'epidemia da virus Bundibugyo. Secondo l'ultimo aggiornamento sulla situazione (dati al 5 agosto) diffuso via X dal ministero della Comunicazione e dei Media del Paese africano, i decessi sono saliti a 1.850, e al momento 694 pazienti si trovano in isolamento o ricoverati in ospedale.  
Le province colpite restano sempre 5 – Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, e Tshopo – ma nelle ultime ore si sono aggiunte due nuove zone sanitarie colpite dal virus portando il totale a 53 (su un totale di 140): si tratta di Gombari (Haut-Uélé) e Bafwasende (Tshopo). L'Ituri rimane l'epicentro principale dell'epidemia con l'86,9% dei casi complessivamente registrati. Si avvicina a 800 il numero delle persone guarite (793) e procede il tracciamento dei contatti, ad oggi al 77,7%.  La sorveglianza e la gestione dei casi continuano, assicurano le autorità congolesi, con 1.158 segnalazioni esaminate in 24 ore e il rafforzamento delle capacità di risposta nelle province colpite. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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