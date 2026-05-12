eBay rifiuta l’offerta da 56 miliardi di GameStop

(Adnkronos) – La proposta di acquisizione avanzata da GameStop per rilevare eBay si è scontrata con il netto rifiuto del consiglio di amministrazione della società di San Jose. Attraverso una nota ufficiale indirizzata a Ryan Cohen, la dirigenza del marketplace online ha bollato l'offerta da 56 miliardi di dollari come priva di credibilità e scarsamente attrattiva. La decisione è maturata a seguito di un'analisi che ha evidenziato profonde incertezze riguardo alla struttura finanziaria dell'operazione, giudicata insufficiente per garantire il futuro industriale della possibile entità combinata. A pesare sulla valutazione sono stati soprattutto i dubbi relativi alla copertura economica del piano. Nonostante GameStop avesse dichiarato di aver garantito circa 20 miliardi di dollari tramite finanziamenti a debito, la provenienza della restante parte della somma necessaria per completare l'acquisto è rimasta ignota. eBay ha inoltre sottolineato come l'iniziativa sia arrivata in modo del tutto inaspettato, senza alcuna consultazione preliminare tra le parti, elemento che ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni su una possibile governance instabile e sui rischi operativi legati a una fusione di tale portata. Dal canto suo, eBay ha ribadito la volontà di proseguire nel proprio percorso di crescita indipendente, facendo leva sui risultati positivi ottenuti negli ultimi anni grazie a una strategia focalizzata sul rafforzamento del marketplace e sull'ottimizzazione dell'esperienza per i venditori. La fiducia riposta nell'attuale management riflette la convinzione che il posizionamento globale del marchio sia già idoneo a garantire valore agli azionisti nel lungo periodo, rendendo superflua e rischiosa un'integrazione con la società di Cohen che avrebbe potuto compromettere la redditività e la disciplina esecutiva del gruppo.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026