EasyJet, sciopero nazionale domani 13 giugno: quali sono i voli a rischio

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Sciopero nazionale di trasporto aereo domani, sabato 13 giugno, per 18 ore. In particolare coinvolgerà Easyjet, quando dalle ore 6.00 alle 24 si fermeranno piloti e assistenti di volo (la protesta è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta e Anpac) e il personale navigante (Usb Lavoro Privato). Al centro della protesta dei lavoratori, il rinnovo del contratto. "È la quarta volta che scendiamo in sciopero", fa sapere Uiltrasporti ricordando le quattro procedure di raffreddamento "bruciate" e i tre scioperi già fatti: il 31 gennaio, il 26 febbraio e l'11 maggio, nonostante i quali resta lo stallo sul rinnovo contrattuale. Il sindacato denuncia "relazioni industriali al collasso" e "problematiche operative che scaricate solo su di noi. Basta. Il 13 giugno dalle 06 alle 24 fermiamo tutto. Diciotto ore per far capire che la nostra dignità non è in vendita. Non è uno sciopero contro i passeggeri. È uno sciopero per il nostro lavoro, per il nostro contratto, per il nostro futuro". Nella stessa giornata, lo scalo di Verona sarà coinvolto dallo sciopero del personale Enav, sempre dalle ore 6 alle 24, proclamato Fast Confsal Av Unica, Uiltrasporti, mentre a Linate si fermerà il personale di Sky Services (Usb Lavoro Privato) per quattro ore, dalle 12 alle 16. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) ricorda che sono garantiti sia le fasce di garanzia, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, sia i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera Malpensa-Lampedusa, Napoli- Palermo e Napoli-Olbia.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026