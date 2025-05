EA Sports, oggi down e problemi in Italia: cosa succede

(Adnkronos) – Problemi per i server EA con un down che oggi 23 maggio 2025 rischia di complicare le operazioni di giocatori e appassionati di videogame. Secondo il sito Downdetector, che monitora le anomalie della rete a livello internazionale, dall'Italia arrivano messaggi per indicare problemi con i server di Electronic Arts. La curva delle segnalazioni si è impennata attorno alle 19.30, come evidenzia il grafico. Il down non sembra limitato all'Italia ma coinvolge anche altri paesi europei: Francia, Belgio, Spagna. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Maggio 2025