È un bimbo appena nato il 144esimo cittadino di Celle di San Vito

È un bambino appena nato il 144esimo cittadino di Celle di San Vito. Il più piccolo degli abitanti nel paese più piccolo della Puglia, posto su un’altura in mezzo al verde in provincia di Foggia. Il bambino è nato il 10 luglio e si chiama Leonardo, come suo nonno paterno, consigliere comunale in quel Municipio che, da qualche giorno, sul portone d’ingresso espone gioiosamente un fiocco azzurro. La neo-mamma Caterina La Torretta e il neo-papà Andrea Perrini sono giovanissimi: lei deve compiere 20 anni, e per ora si occupa di gestire la casa oltre a prendersi cura del bambino; lui ne ha già compiuti 27 ed è un falegname. La nascita di Leonardo ha reso felici non solo loro ma tutto il paese. Amici e parenti, anche tra coloro che vivono lontano da Celle di San Vito, approfittando dell’estate in questi giorni stanno arrivando in paese per fare gli auguri ai genitori e conoscere il piccolo Leonardo che è il secondo nato del 2025 per Celle di San Vito. La prima è stata Isabel, che è nata in aprile. Sono già state eguagliate, dunque, le due nascite che furono festeggiate nel 2024 quando arrivarono due bambine. Dall’inizio dell’anno in corso, sono stati due anche i decessi. Ed è per questo che resta a 144 il numero complessivo degli abitanti. “La nascita di un bambino e la crescita di una famiglia composta da persone giovanissime, per un piccolo paese come il nostro, sono eventi importantissimi”, spiega la sindaca Palma Maria Giannini. “Oltre a darci una gioia immensa, contribuiscono ad alimentare il futuro di una Comunità che vuole crescere e che continua a credere nel proprio domani”. Al presente e futuro, infatti, sono orientati tutti i progetti in itinere e quelli in cantiere ai quali sta lavorando il Comune di Celle di San Vito. Nei giorni scorsi, una delegazione della Comunità cellese è stata protagonista a Bruxelles per promuovere il proprio patrimonio culturale francoprovenzale. Da poco, inoltre, sono stati ultimati i lavori con cui il borgo si è dotato di una “Casa del Pellegrino” sulla Via Francigena. A maggio, il paese ha fatto il proprio ingresso nella rete di “GustArte”, acquisendo titolo e bandiera di “Borgo d’eccellenza tra Arte e Gusto”. Ad aprile, col successo di “1151 Festival della Montagna”, Celle di San Vito è stato tra i protagonisti di una serie di iniziative di valorizzazione del Monte Cornacchia, il rilievo più alto della Puglia con i suoi 1151 metri di altitudine. Tra pochi giorni, inoltre, sarà reso noto il programma di eventi dell’Estate di Celle San Vito. “Stiamo preparando un calendario di appuntamenti davvero speciali per tutti”, annuncia la sindaca, “e sarà un modo per celebrare al meglio la prima estate di Isabel e Leonardo come neo-cittadini di Celle di San Vito”.



Pubblicato il 15 Luglio 2025