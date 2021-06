Presso il plesso di via U. La Malfa dell’Istituto Comprensivo “Catalano-Moscati”, gli studenti delle ultime classi della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria hanno salutato tutta la comunità con la manifestazione di fine anno “E…State in Musica”. Un Istituto Comprensivo all’avanguardia che si è aperto al territorio con la diretta su canale 72 del digitale terrestre, in streaming su Teleblu e sulla pagina facebook IC Catalano Moscati, per garantire la sicurezza di tutto il personale della scuola e di tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione nel pieno rispetto del Protocollo anti Covid. La manifestazione “E….State in Musica” è parte del Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo e valorizza l’orientamento artistico- musicale nel quale i docenti, uniti e vicini ai propri studenti, li hanno seguiti in un percorso stimolante riconoscendo in ciascuno di essi attitudini e capacità, avendo cura dei propri bisogni educativi. Fondamentale il saluto della Dirigente Scolastica, dott.ssa Antonella lo Surdo, a tutta la comunità che ha ringraziato per il profondo affidamento del personale tutto alla sua persona e per la professionalità con cui l’Istituto ha saputo affrontare momenti difficili come la pandemia. ‘Mettere insieme e condividere’, in un momento storico non facile, è il binomio che rende l’Istituto il punto di riferimento forte, per emozioni e sentimenti, che vanno oltre il semplice ‘fare scuola’: lo spirito di iniziativa e di creatività hanno contribuito a far sentire gli studenti attivi e partecipi del progetto della scuola orientativa.

Il coinvolgimento dei piccoli della scuola dell’Infanzia, con bandierine tricolori, dei bambini della Primaria con coreografie di nastri colorati e dei ragazzi della Secondaria con la mano sul petto sono i simboli dell’unità e dello spirito di appartenenza che si traducono nel canto dell’Inno di Mameli e dell’Inno alla Gioia. Il suono dei flauti degli studenti di Primaria e Secondaria hanno magicamente accompagnato l’orchestra del corso musicale, parte dello stimolante percorso di alfabetizzazione musicale dell’Istituto comprensivo che si svolge sin dalla Scuola primaria in modo totalmente gratuito. I docenti di strumento hanno accompagnato, con sottofondo musicale, gli studenti nella recitazione di alcuni passi della Divina Commedia per i settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. Hanno allietato questo omaggio il canto di Mara De Mutiis e il singolo “Il mio suono resta” appena lanciato dalla professoressa di violino e cantautrice Francesca Scarano. Contemporaneamente alla manifestazione si è svolto l’evento finale del prestigioso progetto “Per Chi Crea”, finanziato dalla SIAE all’Istituto “Catalano Moscati”, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi prima e seconda C della Scuola secondaria, per l’orientamento artistico. Il progetto, affidato alla Musical Art di Paolo Citro, si è avvalso di esperti docenti di formazione quali Silvia di Stefano, Miriam Stranieri e Ylenia Albanese. La vera sorpresa della manifestazione è stato il suo momento conclusivo che ha visto gli studenti tramutarsi da attori in pubblico dell’appassionante Musical “Spotlight on women”, omaggiato dalla Musical Art, partner d’eccellenza dell’Istituto e che ha confermato l’attenzione che l’Istituto “Catalano Moscati” ha verso i principi di uguaglianza, di solidarietà, di libertà, per formare cittadini sempre più sensibili, consapevoli e attenti alle tematiche sociali, principi fondamentali per l’insegnamento dell’Educazione Civica. Ancora una volta l’Istituto “Catalano Moscati” ha dato prova di ciò che lo contraddistingue: sensibilità, condivisione, passione, crescita professionale, continua ricerca e attenzione per soddisfare i bisogni dei propri studenti e per il benessere del personale tutto. Tutto l’evento è stato coordinato, diretto e guidato dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Antonella lo Surdo, che con la sua guida coinvolgente non ha mancato nel ringraziare tutto il personale docente e ATA per l’attenta ed efficace collaborazione finalizzata ad una manifestazione simbolo di un Istituto coeso, in miglioramento continuo e sempre in emozionante volo.

