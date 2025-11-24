È stata “una bellissima esperienza” con un risultato “oltre ogni aspettativa”. Queste le prime parole da neo presidente della Regione Puglia di Antonio Decaro che con molto anticipo sullo svolgimento dello spoglio delle schede può dirsi vincitore certo delle elezioni regionali. Oggi, ha detto Decaro ai giornalisti, la festa e da domani “comincerò a lavorare”. “Dovrò conquistare – l’impegno del già sindaco di Bari – la fiducia di chi non mi ha votato e di chi non è andato a votare”. Per Decaro l’astensionismo è stato uno dei protagonisti di queste elezioni. In Puglia ha votato il 41,82 degli aventi diritto a fronte del 56,43% della precedente tornata elettorale. Astensionismo che per il neo governatore si combatte dando “risposte”. “La mia – ha sottolineato – non sarà una politica da ring” non sono un super uomo ma “uno con le sue fragilità. Lavorerò a modo mio perchè non ho nemici ma solo avversari. Cercherò collaborazione con il governo di qualunque colore sia”. Tra i primi atti da intraprendere, nessun dubbio: occuparsi delle “liste d’attesa in sanità con aperture fino alle 23 e sabati e domeniche”.

“Permettetemi di ringraziare gli altri candidati presidente. Ho sentito Luigi (Lobuono, ndr.) qualche minuto fa, li ringrazio per il garbo e il rispetto con cui hanno condotto la campagna elettorale. In Puglia in queste settimane abbiamo dimostrato che si puo’ fare politica senza urlare e litigare, rispettando le idee degli altri”. Lo ha aggiuto Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, commentando exit poll e proiezioni presso il suo comitato elettorale.



Pubblicato il 24 Novembre 2025