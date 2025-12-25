Attualità

E’ sola a Natale, anziana tenta suicidio: salvata da carabinieri a Milano

(Adnkronos) – Una donna di 85 anni ha tentato il suicidio alla vigilia di Natale ma è stata salvata dai carabinieri a Milano. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via della Sila, dove si trovava l'anziana sul davanzale di una finestra situata al sesto piano di uno stabile. I carabinieri, dopo aver individuato la finestra, hanno raggiunto la donna trattenendola e impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. L'anziana è stata poi trasportata in codice verde presso all'ospedale Niguarda e trattenuta in osservazione. Dai primi accertamenti è emerso che il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di solitudine, accentuato dall’approssimarsi delle festività natalizie. 
