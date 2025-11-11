E’ sempre Cartabianca, Corona e la querela di De Laurentiis: “Chiede 600mila euro, me ne andrò in galera…”

(Adnkronos) – "De Laurentiis mi ha chiesto 600mila euro di danni". Mauro Corona, nella puntata di E' sempre Cartabianca dell'11 novembre, fa il punto sulla vicenda che lo coinvolge dopo una querela del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Periodicamente, nel programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, Corona fa riferimento al contenzioso, legato a quanto pare a parole pronunciate quando la trasmissione andava in onda su Rai3. "Mi è arrivata una comunicazione dal tribunale. Mi vengono chiesti 600mila euro di danni, andrò in galera e bòn…", dice lo scultore e scrittore. "Io lavoravo già con lei, ma i soldi li chiede solo a me?", dice Corona rivolgendosi a Berlinguer. "Pensavo che le cose si sarebbero fermate. Invece, effettivamente la vicenda va avanti. Vedremo come va a finire", dice la giornalista.

