E’ on line “Piccola Antologia Dauna”, artisti e autori insieme per la propria terra

E’ proprio vero che nei momenti più difficili la creatività da il meglio di sè, e così proprio in un periodo in cui gli artisti e la cultura sono messi al muro dalle conseguenze del Covid ’19 ecco che nasce una pubblicazione che ne celebra il valore.Piccola Antologia Dauna è una raccolta digitale dedicata al ruolo ed alla figura dell’artista e dell’autore locale. Realizzata con contenuti messi a disposizione dagli stessi partecipanti, è un mosaico di volti, storie ed opere voluto e curato dal cantautore e art blogger Nazario Tartaglione.“Gli artisti e autori locali, da sempre dibattuti tra chi li vuole alle corde e chi li sostiene riconoscendo in essi un vero e proprio patrimonio culturale per ciascun territorio, svolgono da sempre un ruolo concreto ed insostituibile nel rappresentare la cultura, la bellezza e l’identità della propria terra, se pur lontano dai grandi riflettori. Ad essi quindi un contributo dovuto” spiega Tartaglione, ideatore e curatore dell’antologia.48 i profili presenti in Piccola Antologia Dauna, tra San Severo, Foggia, Apricena, San Paolo di Civitate e Torremaggiore, nell’intento di tracciare un primo quadro rappresentativo, e mai esclusivo, della vita artistica e culturale del territorio, grazie ad alcuni suoi protagonisti.

Diverse le discipline proposte nel volume, come letteratura, narrativa, poesia, cantautorato, pittura, fumetto, scultura, fotografia. Per la musica la canzone tradizionale, etnica e il folklore, l’animazione e l’ intrattenimento, il jazz, lo swing, la musica classica, insieme alla strumentale e all’artigianato artistico.

Ricca anche la sezione dedicata gli autori dialettali, e quella del teatro e della recitazione.

Non manca spazio per i mestieri che sconfinano o interagiscono con l’arte, per le iniziative delle associazioni culturali e per le attività artistiche di utilità sociale.

“E’ importante che si apra finalmente un dibattito sul ruolo e sul valore dell’artista locale, che porti a evidenziarne potenzialità, possibilità e obiettivi concreti e sostenibili, insieme all’importanza del legame con la propria terra, di quell’essere ‘locali’ che diviene fondamentale spartiacque per la concretezza di idee, contenuti e progetti. E’ ora che il termine ‘locale’ non sia più inteso come riduttivo, ma al contrario che sia sinonimo di specifico, di caratteristico e identitario, come già avviene in altri settori della società. L’antologia vorrebbe indicare questa direzione” continua Nazario Tartaglione, senza dimenticare che tra gli artisti locali sono figurati, in ogni luogo e tempo, veri e propri talenti che coltivando preparazione e costanza hanno sviluppato concrete potenzialità, tanto da costituire serbatoio per il panorama nazionale.

Ogni artista o autore nazionale è stato necessariamente locale, e grazie a questo ruolo e all’impegno derivante ha potuto gettare le basi per la propria formazione, definire il rapporto con le arti e le diverse discipline culturali e intraprendere il proprio cammino umano e professionale – fondamentali, insieme allo studio, all’esperienza e alla gavetta, i “Maestri d’Arte” con le loro botteghe generose e ricche di saperi.

Impagabile ancora il contributo offerto dall’artista locale all’avviamento, all’educazione e al tramandarsi delle arti, sia in collaborazione con le scuole che in laboratori privati, come l’apporto alla prevenzione del disagio sociale: indirizzando i più giovani verso sane passioni pure con l’esempio personale.

Attività a cui si aggiunge quella di spettacoli ed intrattenimento, solitamente a condizioni ragionevoli, e spesso con finalità comunitarie. Sostenere gli artisti e gli autori di radice significa contribuire a dare impulso e a salvaguardare l’identità culturale, sociale e storica delle comunità. Un ruolo fondamentale ed insostituibile che, con consapevolezza, deve condurre gli artisti e gli autori oltre i personalismi – alle cittadine l’impegno di supportarli. Piccola Antologia Dauna diviene allora un’occasione per condividere con chi lo desiderasse un punto di vista prospettico sulla propria azione, individuando possibili obiettivi e pratiche che possano contribuire alla concretezza e all’impatto di idee, opere e rappresentazioni sulla realtà in cui si agisce. Allo stesso tempo vorrebbe sollecitare una crescente consapevolezza del valore del proprio ruolo artistico e culturale e delle sue potenzialità, anche al di là del territorio.

Condividi sui Social!