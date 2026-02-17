Attualità

E’ morto Vincenzo D’Agostino, paroliere per D’Alessio e autore di ‘Rossetto e caffè’

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Lutto nel mondo della musica napoletana. E' morto il paroliere Vincenzo D'Agostino, noto per aver scritto i testi di molti dei successi di Gigi D'Alessio, tra cui 'Non dirgli mai' e 'Mon amour'. Lo apprende l'Adnkronos da fonti vicine all'artista. D'Agostino, che aveva 64 anni, era malato da tempo. Nella sua carriera non c'è stato solo il lungo sodalizio con Gigi D'Alessio. D'Agostino è stato infatti autore per molti altri artisti della scena napoletana ma non solo: da Mario Merola a Nino D'Angelo, da Gigi Finizio ad Annalisa Minetti. Una delle ultime hit che portano la sua firma è il brano 'Rossetto e caffè', scritto per e con Sal Da Vinci, che l'ha portata al successo. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 17 febbraio

24 minuti fa

Roma, danneggiata scultura dell’Elefantino in piazza della Minerva: zanna spezzata

52 minuti fa

Referendum giustizia, il sondaggio: sì arriva al 52,3%

2 ore fa

Milano Cortina, le gare di domani: dallo slalom femminile allo short track con Sighel, orari e dove vedere gli azzurri

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio