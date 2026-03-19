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E’ morto Umberto Bossi, addio al fondatore della Lega: aveva 84 anni

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(Adnkronos) – E' morto Umberto Bossi. Il fondatore e storico leader della Lega si è spento a Varese, aveva 84 anni. "Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perché riposi in pace", scrive su X il ministro degli Esteri e leader di Fi, Antonio Tajani. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Marzo 2026

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