Attualità

E’ morto Tim Curry, addio alla star di ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'attore britannico Tim Curry è morto oggi a 80 anni. Icona di cinema, teatro e tv – star tra gli altri di 'It' e del 'Rocky Horror Picture Show' – l'artista è deceduto ieri 25 agosto nella sua casa di Los Angeles, secondo le prime informazioni diffuse da TMZ.  Nato il 19 aprile 1946 nel Cheshire, in Inghilterra, laureato in arte drammatica e inglese all'Università di Birmingham nel 1968, è entrato nello stesso anno nel cast originale della prima produzione del musical di culto 'Hair'. Qui l'incontro con Richard O'Brien, che lo avrebbe poi scritturato per il suo musical 'The Rocky Horror Show'. Versatile, trasformista, eccentrico, Tim Curry ha reso immortale in teatro e al cinema il dottor Frank-N-Furter, lo scienziato dal trucco pesante in reggicalze e bustino del Rocky Horror. Tra i ruoli di culto, quello in 'Legend' (1985) diretto da Ridley Scott, dove ha interpretato il Signore delle Tenebre con corna giganti e pelle scarlatta e, nel 1990, quello di Pennywise, il clown della miniserie televisiva 'It', tratta dal romanzo di Stephen King. Dopo oltre 40 anni di carriera, nel 2012 Tim Curry fu colpito da un ictus e dovette sottoporsi a un intervento chirurgico al cervello. A seguito dell'intervento, ebbe problemi di mobilità e anche la sua memoria a breve termine risultò compromessa. Ieri, quindi, il decesso.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Cancro al pancreas, via libera a nuovo farmaco in Usa: raddoppia la sopravvivenza dei pazienti

14 minuti fa

Vincono 50 milioni alla lotteria e… finanziano la scuola del paese: la storia (anonima) dalla Francia

18 minuti fa

Arrestato 16enne in Norvegia: “Preparava attentato in una scuola materna”

22 minuti fa

Dawson’s Creek, Busy Philipps: “Ho scoperto di avere un tumore al cervello il giorno dopo la morte di James Van Der Beek”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio