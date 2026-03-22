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E’ morto Salvatore Lauro, politico e armatore italiano﻿

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(Adnkronos) – E' morto a 75 anni Salvatore Lauro, politico e armatore italiano. Lauro, eletto al Senato nelle file di Forza Italia nel 1996 e poi rieletto senatore nel maggio 2001 con la Casa delle Libertà, è stato un armatore azionista della società italiana di famiglia Alilauro e membro del consiglio di Confitarma. Si è spento a Ischia, dove era nato l'8 febbraio 1951. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Marzo 2026

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