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E’ morto Ratko Mladic, il ‘macellaio di Bosnia’ ex comandante militare condannato per crimini di guerra

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(Adnkronos) – E' morto in un ospedale dell'Aia Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra. Lo riferisce l'emittente pubblica serba Rts. Mladic, 84 anni, aveva subito diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il 'macellaio di Bosnia' per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici della guerra in Bosnia. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2026

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