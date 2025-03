E’ morto Pietro Genuardi, attore di ‘Centovetrine’ e ‘Il paradiso delle signore’

(Adnkronos) – Addio a Pietro Genuardi. L'attore de 'Il paradiso delle signore' è morto all'età di 62 anni a causa di una grave malattia del sangue. Lo scorso anno, l'interprete aveva abbandonato il set della serie di Rai 1 per intraprendere le cure. Nella sua lunga carriera ha recitato nelle soap 'Vivere' e 'Centovetrine' ma anche al cinema con Carlo Verdone ne 'Il bambino e il poliziotto', con Luigi Magni ne 'In nome del popolo sovrano', con Michele Soavi in 'Dellamore Dellamore'. L'ultimo progetto cinematografico è stato 'Brave ragazze' con la regia di Michela Andreozzi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Marzo 2025